Обнуление Путина: как изменится Конституция

Госдума подписала законопроект о поправках в Конституцию РФ, теперь его отправят президенту Владимиру Путину, затем документ ждет рассмотрение в Конституционном суде. Окончательно судьба поправок решится общероссийским голосованием. Мы собрали ключевые изменения, которые предлагается внести в Конституцию.

Действующая Конституция РФ принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием при президенте Борисе Ельцине. Первыми правками стали изменения в статье 65 (о составе субъектов РФ) в связи с переименованиями и объединениями российских регионов. В 2008 году глава государства Дмитрий Медведев инициировал увеличение сроков полномочий президента РФ (с 4 до 6 лет) и Госдумы (с 4 до 5 лет), поправки были приняты.

Обнуление президентских сроков

Число сроков для бывшего или действующего президента не учитывается на момент вступления в силу поправок число сроков. Благодаря этому Владимир Путин сможет вновь претендовать на высший государственный пост в 2024 году и задержаться в должности главы государства до 2036 года. Нынешняя Конституция запрещает Путину идти на третий срок подряд.

Согласно поправке, правило о не более чем двух президентских сроках «не препятствует лицу, занимавшему или занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ» после вступления изменений в Основном законе в силу.

Социальные гарантии

МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения должна функционировать эффективно и формироваться на принципах солидарности и справедливости.

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Было. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда.

Стало. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

Новый пункт. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.

Ужесточение требований к главе государства

Предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом.

Было. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет.

Стало. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Запрет на третий срок для президента

Согласно поправкам, один человек не сможет занимать пост главы государства более двух сроков. В действующей редакции Конституции говорится, что одно лицо не может быть президентом более двух сроков подряд, поэтому Путин после перерыва в должности премьера пошел на свой третий срок.

Было. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

Стало. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков.

Неприкосновенность главы государства

Предлагается ввести неприкосновенность для президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. Кроме того, после исполнения своих полномочий глава государства может стать сенатором — пожизненно. Однако президента можно лишить неприкосновенности в особом порядке, для этого потребуются совместные усилия Госдумы, Совфеда и Конституционного суда.

Новый пункт. Президент РФ, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью.

Запрет на отчуждение российских территорий

Поправки в Конституцию подчеркивают, что призывы и действия к отчуждению территорий России не допускаются. Исключение сделано лишь для уточнения и демаркации границы со странами-соседями.

Новый пункт. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Усиление роли Госдумы

Госдума получит право утверждать кандидатуру председателя правительства РФ, предлагаемую президентом. Назначать утвержденного председателя будет президент. Депутаты также будут утверждать кандидатуры министров и вице-премьеров за исключением «силового блока».

Было. Председатель правительства РФ назначается президентом РФ с согласия Государственной Думы.

Стало. Председатель правительства РФ назначается президентом РФ после утверждения его кандидатуры Государственной Думой.

Появление Бога и упоминание истории

Законопроектом предлагается добавить в текст Основного закона упоминание о Боге, важнейшим приоритетом государственной политики называются дети, а браком признается исключительно союз мужчины и женщины. Кроме этого, гарантируется защита «исторической правды».

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Новый пункт. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.

Новый пункт. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Новый пункт. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Реформа Конституционного суда

Количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11. По запросу главы государства Конституционный суд будет проверять конституционность принятых законов как федеральных, так и региональных до их подписания. Кроме этого, по новой редакции Совет Федерации сможет «увольнять» судей Конституционного суда, сейчас они назначаются пожизненно.

Было. Конституционный Суд РФ состоит из 19 судей.

Стало. Конституционный суд Российской Федерации состоит из 11 судей, включая председателя Конституционного Суда РФ и его заместителя.

Верховенство российского права

Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции, не будут подлежать исполнению. Противоречие должно быть установлено Конституционным судом.

Новый пункт. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению в РФ.