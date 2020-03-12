Курс доллара превысил 75 рублей

Курс доллара в четверг укрепился до 75 рублей на фоне падения американских котировок. Российский рубль непрерывно дешевеет, несмотря на валютные интервенции Центробанка.

По состоянию на 14.15 мск доллар торговался по цене в 75,1939 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. С начала торгов доллар вырос более чем на 3%. Последний раз доллар превышал отметку в 75 рублей в январе 2016 года.

Снижение курса происходит на фоне падения нефтяных котировок. Сейчас нефть марки Brent торгуется по 33,37 доллара за баррель, снижаясь на торговый день на 6,87%, баррель WTI стоит 31,08 доллар.

По расчетам экспертов, стоимость рубля составляет 67 рублей за доллар при цене на нефть 50 долларов за баррель, а снижение нефтяных котировок на каждые десять долларов вызывает ослабление курса российской валюты на пять рублей.

При котировках в районе 35 долларов за баррель Brent справедливой стоимостью рубля является значение порядка 75 рублей за доллар. Между тем аналитики прогнозируют, что стоимость нефти в апреле упадет до 25 долларов за баррель.