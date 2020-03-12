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Путин обозвал Ходорковского жуликом

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский — «жулик», заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС. Глава государства напомнил, что компания была «замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах».

«Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть. Они доказаны. В том числе сотрудниками их службы безопасности. Вы что думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе?», — добавил Путин.

Ходорковский прокомментировал высказывания Путина в Twitter, однако на обвинения президента России бизнесмен напрямую не ответил. «Редкий случай, когда заведомо уступаю Владимиру Владимировичу пальму первенства», — написал он.

Суд в 2005 году приговорил Ходорковского и акционера ЮКОСа Платона Лебедева к девяти годам лишения свободы за мошенничество и неуплату налогов. Позднее наказание смягчили до восьми лет. В 2013 году Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вячеслав Мархаев, сенатор от Иркутской области. Бывший командир бурятского ОМОНа, ветеран боевых действий...

DYNAMO7294

В 2024 году нашему пересиденту уже будет 72 года! Куды он все еще собирается выбираться?)))

Uynachalnica

Так он у нас на галерах впереди планеты всей!

колобок11

Единственный здравомыслящий сенатор.

Uynachalnica

Фсе в единам порыве!!! Куды там совесть?! Все нажитое будет преумножаться, даже у официальной оппозиции!