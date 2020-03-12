Путин обозвал Ходорковского жуликом

Бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский — «жулик», заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС. Глава государства напомнил, что компания была «замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах».

«Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть. Они доказаны. В том числе сотрудниками их службы безопасности. Вы что думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе?», — добавил Путин.

Ходорковский прокомментировал высказывания Путина в Twitter, однако на обвинения президента России бизнесмен напрямую не ответил. «Редкий случай, когда заведомо уступаю Владимиру Владимировичу пальму первенства», — написал он.

Суд в 2005 году приговорил Ходорковского и акционера ЮКОСа Платона Лебедева к девяти годам лишения свободы за мошенничество и неуплату налогов. Позднее наказание смягчили до восьми лет. В 2013 году Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского.