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Иркутский сенатор один проголосовал против поправок в Конституцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © страница Вячеслава Мархаева в Facebook

Сенатор от Иркутской области (КПРФ) Вячеслав Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию. Еще три сенатора от голосования воздержались, сообщила пресс-служба Бурятского регионального отделения КПРФ.

В среду Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию большинством голосов: за инициативу проголосовало 160 сенаторов. Одна из поправок, вносимых в Конституцию, предлагает обнулить президентские сроки Владимира Путина, что позволит действующему главе государства вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Поправки закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, вводят в Основной закон упоминание бога.

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Теперь поправки должны одобрить две трети региональных парламентов. Если нужного количество голосов «за» в регионах не наберется, закон в силу не вступит, если наберется, то документ должен подписать президент РФ, сообщила Госдума на своей странице в Facebook.

Затем глава государства направит запрос в Конституционный суд (КС), где в течение семи дней должны проверить поправки на соответствие главам 1,2 и 9 Основного закона РФ. Если суд сочтет эти нормы неконституционными, то они не вступают в силу и общероссийского голосования не будет. Оно проводится только в случае положительного заключения КС.

Чтобы поправки вступили в силу, они должны набрать больше 50% голосов «за» от общего числа проголосовавших. В противном случае они считаются не одобренными и не вступают в силу.

Тема: Конституционная реформа Путина
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