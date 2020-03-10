Путин придумал Медведеву обязанности

Бывший премьер Дмитрий Медведев на новом посту будет контролировать поручения главы государства в сфере обеспечения безопасности страны и участвовать в выработке внешнеполитического курса России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

В опубликованном на сайте Кремля документе определены полномочия заместителя председателя Совета безопасности. Эту должность сейчас занимает бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

Так, зампред Совбеза информирует президента по вопросам обеспечения национальной безопасности, а также согласовывает доклад о состоянии национальной безопасности и проекты положений, которые представляются главе государства.

Медведеву также предстоит контролировать исполнение указаний и поручения президента в сфере обеспечения национальной безопасности и участие в выработке и реализации внешнеполитического курса России.

Дмитрий Медведев был назначен на новую должность 16 января указом президента после своей отставки с поста главы правительства. Свое решение бывший премьер объяснил желанием дать главе государства провести реформу политической системы.