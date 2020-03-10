Суд огласит приговор забайкальской ОПГ «Ключевские»

Суд завершил рассмотрение дела ОПГ «Ключевские», где состоял бывший депутат Читинской городской думы Алексей Гуськов и экс-депутат областной думы Дмитрий Непомнящий. В среду начнется оглашение приговора, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.

#Криминал Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?

На скамье подсудимых шесть жителей Забайкалья. Их обвиняют в участии в банде и совершаемых ею нападениях, убийствах, похищении людей. По версии следствия, в 1995-1996 годах трое жителей Читы создали и возглавили вооруженную преступную группу, в состав которой вовлекли еще не менее девяти местных жителей. Банда решала конфликты с конкурирующими криминальными группировками, в том числе путем физического устранения их участников.

Обвинение считает, что фигуранты уголовного дела совершили убийства 12 лиц в Читинской и Иркутской областях. В мае 2005 года они расправились с организаторами и лидерами ОПГ Константином Ключевским и Евгением Жаровым.

Участники банды задержаны в ноябре 2017 года. Уголовное дело заняло 70 томов. В банде, считает следствие, состоял бывший депутат Читинской городской думы Алексей Гуськов и экс-депутату Читинской областной думы Дмитрий Непомнящий.