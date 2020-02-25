Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?

Забайкальский краевой суд приступил к слушанию громкого дела, одним из фигурантов которого является Георгий Углава, больше известный в криминальных кругах как «вор в законе» Тахи. Процесс может стать одним из первых в стране, когда человека накажут за высокое положение в преступном мире. Кто такой Углава, в чем его обвиняют и за что криминальный авторитет отбывал сроки?

Вместе с Углавой на скамье подсудимых оказалось еще девять человек. Их обвиняют в мошенничестве, вымогательстве, умышленной порче чужого имущества, некоторых — еще в организации или участии в преступном сообществе.

«После введения в статью 210 УК РФ 4-й части, которая предусматривает организацию преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, это первое уголовное дело, направленное в суд следователями системы МВД России», — сообщила пресс-служба краевого МВД.

Углава родился 4 мая 1961 года в Грузинской ССР. В 1984 году осужден впервые в Ленинграде к трем годам и шести месяцам лишения свободы за кражу. В 1987 году «коронован» в городе Кутаиси. В 1992 году и 1996 годах был осужден в Москве. В 2000 году в Твери осужден к 10 годам, освободился досрочно в 2007-м.

Взял контроль над ОПГ?

После освобождения Тахи в 2007 году, по данным краевого МВД, договорился с другими криминальными авторитетами и решил расширить «географию» своего влияния, взяв под контроль ОПГ, действовавшие на территории Забайкальского края.

«На протяжении десятилетия под покровительством Углавы в Забайкалье совершались вымогательства, грабежи, разбойные нападения, кражи в особо крупном размере. Практически в каждом районе действовали структурные подразделения преступного сообщества, возглавляемого "вором в законе" Тахи», — сообщила пресс-служба ведомства.

Специфика деятельности ОПГ Углавы, считают полицейские, не отличилась особой сложностью, но приносила неплохой доход. Например, угон машин, а потом их же возвращение владельцам за вознаграждение. Не брезговали члены группировки и вымогательством денег или имущества.

В одном из случаев обвиняемые требовали у читинских предпринимателей имущество стоимостью 17 миллионов рублей. Потерпевшие были вынуждены передать злоумышленникам квартиру и дорогостоящие земельные участки.

Углаву задержали в 2015 году в Москве читинские оперативники. В это же время в Забайкалье сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью задержали еще десять членов его преступного сообщества, включая так называемых «смотрящих» за районами края и Читой. Все они были арестованы.

Прошлое дело Углавы

После задержания в 2015 году в отношении «вора в законе» Тахи и еще трех человек возбудили уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой). Как следует из материалов дела, Углава в 2007 году знал о том, что в регионе несколько человек провели сделку по купле-продаже украденного автокрана КамАЗ.

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Один из участников сделки выступал посредником при передаче денег, но продавцу отдал лишь часть оговоренной суммы. Углава данную ситуацию решил использовать как повод к вымогательству.

«Подручные» Тахи вызвали посредника на встречу в ресторан «Мимино» и завели непростой для мужчины разговор. Ему сразу дали понять, что действуют в интересах Тахи, а также объяснили, его «нечестные» действия при расчете с продавцом КамАЗа привели к тому, что «общак» лишился внушительной суммы. Поэтому деньги нужно вернуть в полном объеме, но не продавцу, а Тахи.

Посредник прекрасно знал, кто такой Углава и если он не отдаст ему деньги, то вполне может умереть. В сентябре 2007 года он передал требуемую сумму «подручным» Углавы. Но в суде ни Тахи, ни другие подозреваемые вину свою не признали. Однако собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора в 2017 году «вору в законе» в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.

В ходе следствия Углава пополнил свой послужной список еще одним преступным эпизодом. На одном из судебных заседании, где следствие ходатайствовало о продлении его содержания в СИЗО, он повел себя не вполне типично для арестованных.

Из материалов дела: «…Углава начал из-за решетки кричать о том, чтобы его вывели из зала судебного заседания, так как не собирался слушать текст ходатайства, кроме того говорил, что не согласен с продлением срока содержания под стражей. Продолжал громко говорить, кричать, при этом употребляя ненормативную лексику, бегал по клетке, требовал вывести его из зала».

Когда конвойные стали выводить Тахи, он «бросил» в сторону следователя: «Ты в другой раз ко мне не приезжай, а то я тебя задушу там!». В отношении него завели уголовное дело по части 2 статьи 296 УК РФ (угроза убийством в отношении следователя).



Углава настаивал — всерьез осуществлять угрозу он не собирался. И вообще, это следователь на допросах запугивала его пожизненным заключением и оскорбляла по национальному признаку. Суд признал его виновным, а в качестве наказания... оштрафовал.

Наказание за положение

#Силовые структуры Неважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет

В апреле 2019 года вступила в действие статья 201.1 УК РФ (занятие высшего должностного положения в преступной иерархии). Наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей.

В мае силовики впервые возбудили дело по новой статье. Первым фигурантом стал Николай Кузьмичев или «Коля Томский». Его задержали в коттедже на окраине города. Кузьмичев — весьма влиятельная фигура в криминальном мире Томской области. По оперативной информации, титула вора в законе он удостоился в 2013 году.

В январе 2020 года Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по этой же статье в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, отбывающего срок в колонии Приангарья. По версии следствия, даже в местах лишения свободы «вор в законе» активно руководил противоправной деятельностью на территории России и области.