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Регионы Сибири признали экономически нездоровыми

Источник:
Sibnet.ru
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Рейтинговые агентства составили список самых экономически здоровых и нездоровых регионов России. В список аутсайдеров из сибирских регионов вошли Бурятия, Алтайский край и Забайкалье, сообщили аналитики «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс».

Состояние экономического здоровья российских регионов определяли по нескольким факторам: замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат, а также активность строительного сектора, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования.

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Самыми экономически здоровыми регионами стали Москва с индексом 98%, Сахалинская область (97%), Тюменская область (83%), Ямало-Ненецкий округ (81%), Ханты-Мансийский округ (80%), Санкт-Петербург (76%), Московская область (74%) и Республика Татарстан (70%), а также Магаданская (65%) и Ленинградская области (64%).

В антилидеры по экономическому здоровью регионов вошли Чеченская республика (-49%), Алтайский край (-51%), Бурятия (-51%), Кабардино-Балкария (-53%), Курганская область (-54%), Забайкальский край (-55%), Калмыкия (-63%), Карачаево-Черкесия ( -64%), Ингушетия (-66%) и Тува (-70%).

Эти регионы не имеют совсем, либо имеют незначительный объем сырья. Для таких региональных экономик характерна зависимость от бюджетных вливаний и неразвитость корпоративного сектора.

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Walet 99

И главное не принимают поправку о недвижимости за рубежом, - лапшу народу вешают.........

great_america

Официальная инфляция в России сильно отличается от реальной. Поэтому формально проиндексируют а реально...

колобок11

Новость предоставлена таким образом, что виноваты саудиты, а на самом деле виновата Россия т.к. не захотела...

jeryakob

теперь и здесь солнцеликий всю малину обделал

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