Глава Минфина гарантировал стабильность при обвале цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что имеющиеся ресурсы позволяют России гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, а также реализацию нацпроектов при низких ценах на нефть.

Премьер России Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам после резкого падения цен нефть и последующего за ним обвала курса рубля.

Минфин пообещал, что Россия сможет покрыть дефицит бюджета, даже если цены упадут до 25 долларов за баррель. Средств, находящихся сейчас в Фонде национального благосостояния (ФНБ), хватит на то, чтобы покрывать выпадающие доходы от падения нефтяных цен в течение шести-десяти лет.

Министр энергетики Александр Новак заверил, что ситуация на нефтяном рынке, «находится в пределах прогноза». Российская нефтяная отрасль сможет оставаться конкурентоспособной за счет своей ресурсной базы и достаточного запаса финансовой прочности «при любом прогнозируемом уровне цен», приводит РБК слова Новака.

В понедельник, 9 марта на фоне новостей о том, что сделка ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть перестанет действовать, нефтяные цены рухнули. Стоимость нефти Brent опускалась практически до 31 доллара за баррель, стоимость нефти WTI — ниже 30 доллара за баррель, став самым сильным падением внутри дня за последние 29 лет.

Падение нефтяных цен повлекло за собой и снижение стоимости нефти марки Urals, для которой планка отсечения в 2020 году установлена на уровне 42,4 доллара за баррель (примерно 45 долларов за баррель нефти марки Brent). Из-за этого Минфин объявил о том, что будет продавать валюту на рынке, чего еще никогда не делал, чтобы покрыть недополученные доходы.