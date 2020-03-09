Цены на нефть рекордно обрушились

Стоимость нефти марки Brent после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть — до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Баррель североморской смеси подешевел на 14 долларов, потеряв в цене 31%. В последний раз Brent опускалась до 31,5 доллара в январе 2016 года, а до этого — весной 2004 года, передает РИА Новости.

Стоимость нефти марки WTI упала на 27% — до 30,27 доллара за баррель. Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступила Россия, которая настаивала на продлении текущих договоренностей. В результате сделка перестанет действовать с 1 апреля.