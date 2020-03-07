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Суперкомпьютер назвал «строителей» Млечного Пути

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Американские астрономы совместно с австралийскими коллегами смоделировали эволюцию Млечного Пути, изучив звездные скопления в нашей галактике с помощью суперкомпьютера.

Ученым удалось выделить звездные скопления, которые были образованы в пределах нашей галактики на ранней стадии ее формирования. Затем астрономы проанализировала движение, возраст и химический состав звездных скоплений, соответствующий отчет опубликован на сайте Технологического университета Суинберна.

Оказалось, что большинство приобретенных звездных скоплений принадлежали всего лишь пяти галактикам-спутникам, поглощенным Млечным Путем. При этом некоторые из поглощенных гигантских спутников обладали яркими ядрами в своих центрах.

Собранные данные позволили смоделировать с помощью суперкомпьютера из Калифорнийского технологического института эволюцию Млечного Пути с момента рождения. Примечательно, что основными «строителями» галактики оказались чужеродные звездные скопления.

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Alexander222

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Elef75

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