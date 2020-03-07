Правила выдачи лицензий на оружие изменят в России

Правила выдачи лицензий на оружие изменятся в России, сообщил глава «Росгвардии» Виктор Золотов. Изменения касаются перехода на электронный документооборот для получения разрешений.

Поступающие от всех участников оборота оружия данные объединят в единую систему. Так, в электронной форме будут взаимодействовать оружейные заводы, оружейные магазины и владельцы, пишет «Российская газета».

В результате вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений можно будет получить одну пластиковую карточку в качестве разрешительного документа. Сейчас на покупку каждого оружия нужная своя лицензия.

Цифровую платформу предполагается внедрить в течение двух лет, она позволит государству эффективно контролировать оборот огнестрельного оружия без оборота бумажных документов.