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Путин выбрал стабильность вместо сменяемости власти

Источник:
«Россия 24»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Сменяемость власти в России следует обеспечить после того, как будет достигнута стабильность, заявил президент Владимир Путин во время встречи с жителями Ивановской области.

«Сейчас, действительно, может быть, важнее даже стабильность, спокойное развитие страны. Но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе и побольше ресурсов — тогда точно совершенно нужно обеспечить сменяемость власти», — сказал Путин.

Глава государства уточнил, что помнит слова ветерана из Санкт-Петербурга, предлагавшего снять ограничение на президентский срок и готов к двум президентским срокам подряд. «Я не себя боюсь, я с ума не сойду», — подчеркнул он.

Во время встречи с ветеранами в Санкт-Петербурге один из участников попросил Путина не ограничивать полномочия президента сроками. Тот в ответ высказался против бессрочного пребывания людей на этом посту, рассказав про негативный опыт СССР.

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