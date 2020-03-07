Путин выбрал стабильность вместо сменяемости власти

Сменяемость власти в России следует обеспечить после того, как будет достигнута стабильность, заявил президент Владимир Путин во время встречи с жителями Ивановской области.

«Сейчас, действительно, может быть, важнее даже стабильность, спокойное развитие страны. Но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе и побольше ресурсов — тогда точно совершенно нужно обеспечить сменяемость власти», — сказал Путин.

Глава государства уточнил, что помнит слова ветерана из Санкт-Петербурга, предлагавшего снять ограничение на президентский срок и готов к двум президентским срокам подряд. «Я не себя боюсь, я с ума не сойду», — подчеркнул он.

Во время встречи с ветеранами в Санкт-Петербурге один из участников попросил Путина не ограничивать полномочия президента сроками. Тот в ответ высказался против бессрочного пребывания людей на этом посту, рассказав про негативный опыт СССР.