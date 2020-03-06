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Создатели «Чернобыля» снимут сериал по игре The Last of Us

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mishski / Attribution-ShareAlike License

Сериал по мотивам видеоигры The Last of Us снимут сценаристы и продюсеры мини-сериала «Чернобыль», выпущенного в 2019 году.

Сюжет нового сериала будет основан на событиях первой и частично второй частях игры, сообщает издание Hollywood Reporter. Над новым проектом будут работать Крейг Мейзин и Нил Дракманн, создававшие «Чернобыль». Дата премьеры сериала пока не озвучена.

The Last of Us издается в России под названием «Одни из нас». Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки после глобальной эпидемии, вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепсом.

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