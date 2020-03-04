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Сбербанк построил модель распространения коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты Сбербанка просчитали модель распространения коронавируса с помощью искусственного интеллекта, используя специальный инструмент под названием GLEAM.

Согласно всем сценариям ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Модель учитывает разные сценарии в зависимости от того, какие меры по борьбе с инфекцией будет предлагаться на федеральном и региональном уровне.

«Там есть три сценария. В России во всех трех сценариях картинка в сравнении с другими странами достаточно неплохо выглядит», — сказал Греф, напомнив, что в скором времени российские ученые получат грант на разработку вакцины от коронавируса.

В математической модели просчитано, что в России ограниченный поток иностранных туристов, что замедляет распространение вируса. Кроме этого, на распространение вируса влияет погода — после наступления теплых дней эпидемия должна пойти на спад.

Также учитывается, что некоторые страны столкнулись с быстрым распространением коронавируса из-за религиозных групп, которые посещали Китай. Для России с ее православным населением такая угроза малозначима.

Тема: Распространение китайского вируса
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Топ комментариев

nifnif

муж погиб, а она строчит свои перлы. вот он вверх цинизма и падения нравственности современности, главное...

люмneH

Ничего человеческого . Животное какое то .

corrector

Вот страна, людей убивают собаки , большинство хочет защитить своих детей, а власть слушает...

Иркут 69

Чеснок, серебро и осиновое кресло... 😀Набор на все времена 👍

Гаврило Принцип

А что, у тебя уже диагностировали?