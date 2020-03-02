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Отменен приговор активисту Котову

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Второй кассационный суд в Москве отменил приговор московскому активисту Константину Котову. Он был осужден на четыре года колонии за участие в акциях протеста летом 2019 года.

Дело отправлено на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. До 2 мая Котов будет находиться под стражей. 5 сентября 2019 года Константин Котов был приговорен к четырем годам общего режима за неоднократные нарушения правил проведения публичных мероприятий

В конце января президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить объективность приговора Котову. Через два дня Конституционный суд предписал пересмотреть судебное решение.

Судьи напомнили о постановлении КС по жалобе активиста Ильдара Дадина в феврале 2017 года. Тогда было решено, что уголовная ответственность за нарушения правил проведения акций может нарушать конституционные права гражданина.

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