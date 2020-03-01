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Ученые доказали связь между стоимостью автомобиля и хамством

Источник:
РИА Новости
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Фото: Janitors / Attribution License

Водители дорогих машин чаще нарушают правила и менее уважительно относятся к пешеходам, к таким выводам пришли ученые учеными из Невадского университета в Лас-Вегасе.

В ходе эксперимента одну улицу в Лас-Вегасе на нерегулируемом переходе пересекали четыре разных человека. Только 28% автомобилей остановилось, чтобы пропустить пешеходов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Journal of Transport & Health.

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Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе. Так, каждая тысяча долларов стоимости машины сокращает эту вероятность на три процента.

Ученые также установили, что водители чаще останавливались перед «зеброй», если по ней шла женщина. Кроме того, автовладельцы охотнее уступали дорогу белым.

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