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Расширен перечень «роскошных» автомобилей для россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © an2nv

Минпромторг обновил перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь. Теперь в него входят машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

Всего в перечень входят 1298 моделей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства. Больше всего в нем машин в ценовом диапазоне от 3 до 5 миллионов рублей. Машин дороже 15 миллионов рублей в списке 82 штуки.

По сравнению с 2019 годом список расширили на 104 модели. Средняя стоимость автомобиля рассчитывалась на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии конкретной марки, модели и года выпуска.

По правилам, владельцы машин за 3-5 миллионов рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10-15 миллионов рублей — в тройном.

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