Медики в Приангарье обнаружили в туалете сумку с новорожденной

Сотрудники перинатального центра в городе Братске Иркутской области обнаружили в туалете сумку с новорожденной девочкой. Следователи смогли установить по камерам, кто бросил младенца, сообщило региональное СУ СК России.

«Утром 28 февраля сотрудница женской консультации ОГАУЗ "Братский перинатальный центр" сообщила в дежурную часть полиции, что в туалете учреждения она обнаружила сумку, в которой находилась новорожденная девочка», — цитирует ТАСС представителя СУ СКР.

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Следователи изъяли запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что сумку с ребенком принесли женщина с девочкой. Они поднялись на второй этаж, оставили сумку в туалете и быстро покинули здание. Сейчас новорожденный ребенок находится в детской городской больнице, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту следственным отделом по городу Братску следственного управления СК РФ по Иркутской области проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до года лишения свободы.