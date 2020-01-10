Суд на Алтае смягчил приговор убившей младенца матери

Суд в Республике Алтай на три месяца смягчил приговор матери, убившей своего четырехмесячного ребенка. В колонии общего режима она проведет шесть лет и семь месяцев.

Уточняется, что в мае прошлого года в Горно-Алтайске женщина ударила своего ребенка по затылку, а после с силой бросила в коляску, имеющую твердую древесноволокнистую поверхность. Внутри лежали твердые предметы – бутылочка для кормления и флакон с лекарством. Ребенок ударился головой, получив закрытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и кровоизлияниями в мозг. На следующий день он умер.

Горно-Алтайский городской суд приговорил ее к семи годам колонии по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Этот приговор она обжаловала.

Жалобу стороны защиты о необходимости квалификации действий осужденной по более мягкому составу преступления, исключающему умышленные действия по причинению тяжкого вреда здоровью, суд апелляционной инстанции отклонил.

Однако учел, что после вынесения приговора женщина, имеющая двух малолетних детей, родила еще одного ребенка. Это обстоятельство суд счел смягчающим наказание. В итоге приговор снизили до шести лет семи месяцев колонии.