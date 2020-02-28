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Умеренные морозы установятся в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Умеренно морозная погода, преимущественно без осадков установится на выходных в Забайкалье, Иркутской области и Бурятии, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Бурятии местами небольшой снег, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -14… -19, местами -22… -27 градусов, по северным районам в субботу до -32. Днем -1… -6, местами -8… -13 градусов.

По Забайкальскому краю преимущественно без осадков, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -20… -25, при прояснении -28… -33 градуса, по южной половине края -15… -20 градусов. Днем -1… -6, местами -6… -11 градусов.

В Иркутской области небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом на западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью -11… -16, при прояснении -21… -26. Днем 0… -5, в пониженных формах рельефа -9… -14, сообщили иркутские синоптики. 

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Зима #Природа #Гео
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