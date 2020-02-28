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Сдан первый серийный гражданский вертолет Ми-38

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба холдинга «Вертолеты России»

Холдинг «Вертолеты России» передал заказчику первый серийный гражданский вертолет Ми-38. Эта многоцелевая машина займет пустующую нишу между средним Ми-8 и тяжелым Ми-26, сообщает пресс-служба холдинга.

«Вертолет может применяться для перевозки грузов и пассажиров, поисково-спасательных работ, а также использоваться как летающий госпиталь или офшорный вертолет для доставки специалистов на нефтедобывающие платформы в море. Первая серийная машина будет использоваться для перевозок бизнес-класса», — сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

По словам директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, Казанский вертолетный завод готов к серийным поставкам Ми-38 как для коммерческих эксплуатантов, так и для госзаказчиков. Прогнозируемая потребность потенциальных покупателей в Ми-38 до 2030 года составляет более 100 машин

Ми-38 спроектирован по одновинтовой схеме и оснащен двухдвигательной силовой установкой. Основные элементы конструкции фюзеляжа выполняются из алюминиевых сплавов, отдельные узлы и детали — из стали, титана и композитных материалов.

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Передовой по конструкции шестилопастной несущий винт обеспечивает высокую тягу и низкий уровень вибраций. Лопасти оборудованы противообледенительной системой, а Х-образный рулевой винт придает вертолету высокую управляемость при низком уровне шума.

Дальность полета нового вертолета Ми-38 в транспортной конфигурации составляет до 1200 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонн, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.

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