Имя участника «Евровидения» от России вызвало недоумение

Информация о том, что Россию на «Евровидении-2020» представит певец Александр Панайотов появилась в СМИ, но ни сам артист, ни его представители не в курсе происходящего.

В четверг ряд СМИ сообщили, что Россию на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме представит Панайотов. Однако официального подтверждения данной информации никто не приводит. Все слухи основаны на том, что ранее представители российского шоу-бизнеса пророчили именно Панайотову участие в конкурсе.

Продюсер артиста Григорий Лепс ранее тоже комментировал предположительную поездку Панайотова на «Евровидение». «Все зависит от того, как решат. Если решат, то поедет. Может, более достойную кандидатуру найдут. Гадать тут сложновато», — говорил Лепс.

В шорт-лист артистов, кто мог бы представить Россию на музыкальном соревновании, также вошли певицы Полина Гагарина и Zivert, группа Little Big и казахстанский певец Димаш. Все перечисленные артисты также не комментируют свое возможное участие в «Евровидении».