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Имя участника «Евровидения» от России вызвало недоумение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © panaiotov instagram.com/panaiotov

Информация о том, что Россию на «Евровидении-2020» представит певец Александр Панайотов появилась в СМИ, но ни сам артист, ни его представители не в курсе происходящего.

В четверг ряд СМИ сообщили, что Россию на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме представит Панайотов. Однако официального подтверждения данной информации никто не приводит. Все слухи основаны на том, что ранее представители российского шоу-бизнеса пророчили именно Панайотову участие в конкурсе.

Продюсер артиста Григорий Лепс ранее тоже комментировал предположительную поездку Панайотова на «Евровидение». «Все зависит от того, как решат. Если решат, то поедет. Может, более достойную кандидатуру найдут. Гадать тут сложновато», — говорил Лепс.

В шорт-лист артистов, кто мог бы представить Россию на музыкальном соревновании, также вошли певицы Полина Гагарина и Zivert, группа Little Big и казахстанский певец Димаш. Все перечисленные артисты также не комментируют свое возможное участие в «Евровидении».


Тема: Евровидение — 2020
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Топ комментариев

Uynachalnica

Ну, ради этого и затевались все поправки! А потом еще пожизненно возглавлять ЦК Совет безопасности!

Иркут 69

Никто и не сомневался ни в цели этого "конституционного передела" ни в конечном итоге сего действа.......

k2n

Да, вообщем-то, без разницы. Хоть 900, хоть 100900. Решение уже принято - Голосовать против.Не нужно...

WSG0600-164-164

Выберут одну, гарантирующую неприкосновенность, при любых неудачных экспериментах над населением.

Uynachalnica

Маловато будет! Вносить, так вносить, не менее 999 999 999.99 поправок! Иначе и начинать не надо было!...