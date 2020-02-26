Чеснок резко подорожал в России, его цена в январе 2020 года выросла на 37%, свидетельствуют данные единой межведомственной информационной системы.

Сейчас в среднем цена килограмма чеснока в российских магазинах составляет 233 рубля, стоимость посчитали на основе анализа фискальных данных с касс магазинов. При этом эксперты отмечают, что объективных причин для подорожания нет.

Значительная часть чеснока в Россию завозится из Китая, однако партии поставляются летом и все остальное время находятся на российских складах. Урожай чеснока в России также был нормальным. Поэтому повышение стоимости нельзя объяснить дефицитом, пишут «Известия».

Аналитики полагают, что причиной повышения цены стало распространение нового вида коронавируса в Китае. В результате россияне стали намного активнее скупать чеснок, а оптовые поставщики отреагировали на спрос переписыванием ценников.

Отмечается, что в ближайшие месяцы в России может возникнуть повышенный спрос на другие продукты народной медицины — например, на мед и хрен. Федеральная антимонопольная служба пока не получала жалоб на рост стоимости чеснока, однако решила проследить за ситуацией.

Врачи тем временем напоминают, что содержащиеся в чесноке вещества действительно повышают устойчивость к патогенным бактериям и вирусам. Для такого эффекта достаточно съедать одну-две дольки чеснока в день.