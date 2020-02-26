НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Пригожин предложил отправлять на «Евровидение» низкопробных артистов

Источник:
Sibnet.ru
113 0
Фото: A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) / FAL

Продюсер Иосиф Пригожин предложил отправлять на «Евровидение» новичков в мире музыки, поскольку для уважающих себя артистов конкурс стал не востребованным.

«Уважающая себя звезда не пойдет на "Евровидение"», — сказал Пригожин изданию Ura.ru. Продюсер отметил, что конкурс подойдет для начинающих звезд, которые еще не смогли добиться популярности.

Иосиф Пригожин считает, что формат и концепция «Евровидения» устарели, а музыка на конкурсе не соответствует современным трендам.

«Евровидение 2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Главными претендентами на участие в конкурсе от России стали певицы Полина Гагарина и Zivert, группа Little Big, казахстанский певец Димаш и Александр Панайотов.

Тема: Евровидение — 2020
Украина представила участника на «Евровидение»
Александр Панайотов высказался о своем участии на «Евровидении»
Звезды старого шоу-бизнеса обсудили претендентов на «Евровидение»
Представлены пять претендентов на «Евровидение» от России
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал оппозицию к конкретному разговору
•
Совфед одобрил «президентские» обеды для школьников
•
«Единая Россия» сменит лидера и название
•
Лавров назвал грузинских журналисток «больными девочками»
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Омская прокуратура проверит мать с детьми в сарае
Сибирь 26.02.2020 16:44
Суд оставил в силе решение о переводе убийцы Немцова в тюрьму
Сибирь 26.02.2020 16:10
Сибирские ученые нашли микроследы Тунгусского метеорита в озере
Сибирь 26.02.2020 14:51
Девушка поверила в магию чисел и выиграла миллион
Сибирь 26.02.2020 14:34
Самое популярное
Гагарина на детском «Голосе» назвала девочку из Новосибирска зверюгой
23049
Наступил предсказанный Вангой день пяти двоек
10992
Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью
10414
Власти Красноярска оценили репост Греты Тунберг
4240
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал оппозицию к конкретному разговору
•
Совфед одобрил «президентские» обеды для школьников
•
«Единая Россия» сменит лидера и название
•
Лавров назвал грузинских журналисток «больными девочками»
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Pierce Brosnan

Цирк уедет, клоуны останутся...

Danilon

Какая хитрость ! Переодеться, чтобы не узнали. Но этого мало. Им надо ещё пластические операции сделать...

лачинов

Приятный бонус добывающим отраслям! Их это не касается. А вот производителей ТНП ждет сюрприз. Обещание...

Иркут 69

Согласно очередности и выслуге.... 😀А если серьёзно, то чему тут удивляться. Прогнила система насквозь......

Иркут 69

А чужие ли...? Он вообще то не один десяток лет висел на шее у налогоплательщиков. Народ кормил его,...