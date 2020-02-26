Пригожин предложил отправлять на «Евровидение» низкопробных артистов

Продюсер Иосиф Пригожин предложил отправлять на «Евровидение» новичков в мире музыки, поскольку для уважающих себя артистов конкурс стал не востребованным.

«Уважающая себя звезда не пойдет на "Евровидение"», — сказал Пригожин изданию Ura.ru. Продюсер отметил, что конкурс подойдет для начинающих звезд, которые еще не смогли добиться популярности.

Иосиф Пригожин считает, что формат и концепция «Евровидения» устарели, а музыка на конкурсе не соответствует современным трендам.

«Евровидение 2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Главными претендентами на участие в конкурсе от России стали певицы Полина Гагарина и Zivert, группа Little Big, казахстанский певец Димаш и Александр Панайотов.