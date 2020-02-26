НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Аномальные запасы снега осложнят паводок на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
332 1
Фото: © предоставлено ГУ МВД по Новосибирской области

Запасы снега на Алтае в бассейне верхней Оби уже превышают норму в 1,5-3 раза, они перенасыщены водой. Это может осложнить ситуацию во время весеннего половодья, когда снег начнет таять, сообщил в среду начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

«Снегозапасы большие, приточность будет большая, и уровень воды в водных объектах в любом случае будет превышать средние многолетние показатели, а это за собой влечет достижение критических отметок, где-то возможно их превышение», — приводит ТАСС слова Люцигера с совещания по подготовке Алтайского края и Республики Алтай к сезонам паводков и лесных пожаров.

Он добавил, что предварительный прогноз на март дает основания говорить, что запасы снега будут увеличиваться еще в течение трех-четырех недель. Подобного на Алтае наблюдалось около 25 лет, а потому ситуацию можно считать аномальной.

Алтайский край и Республика Алтай относятся к паводкоопасным регионам. Последнее мощное наводнение произошло здесь в 2014 году, когда на вторую волну паводка наложились проливные дожди. Тогда ущерб в двух регионах превысил миллиарды рублей, были разрушены мосты и дороги, пострадали десятки тысяч домов.

Этой зимой в Республике Алтай сильнейшие снегопады началась еще в октябре-ноябре прошлого года. Тогда в ряде муниципальных образований за ночь выпадала 1,5-месячная норма осадков. Дорожные и коммунальные службы не справлялись с расчисткой дорог и улиц.

В Алтайском крае сильные метели и снегопады продолжались на протяжении почти четырех недель с 17 января, в некоторых районах образовавшиеся сугробы создают потенциальную опасность подтопления.

Еще по теме
Климатическая весна пришла в Новосибирск в феврале
Массовую гибель байкальской нерпы связали с некрозами сердца
Известный фотограф показал снимки «черного» Красноярска сверху
Климатолог спрогнозировал холодное лето после теплой зимы
смотреть все
Жизнь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
«Единая Россия» сменит лидера и название
•
Лавров назвал грузинских журналисток «больными девочками»
•
Роспотребнадзор рекомендовал не посещать из-за вируса ряд стран
•
Обнаружен очередной полковник-миллиардер из МВД
Подробности
•
Третий день Масленицы: Лакомка
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сын и мать похитили у банка 57 млн рублей
Сибирь 26.02.2020 12:23
Аномальные запасы снега осложнят паводок на Алтае
Сибирь 26.02.2020 12:19
Неизвестные «заминировали» школы Сибири
Сибирь 26.02.2020 09:48
Силовики пришли с обысками в мэрию Новосибирска
Сибирь 26.02.2020 09:46
Самое популярное
Гагарина на детском «Голосе» назвала девочку из Новосибирска зверюгой
23000
Наступил предсказанный Вангой день пяти двоек
10922
Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью
10382
Власти Красноярска оценили репост Греты Тунберг
4171
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
«Единая Россия» сменит лидера и название
•
Лавров назвал грузинских журналисток «больными девочками»
•
Роспотребнадзор рекомендовал не посещать из-за вируса ряд стран
•
Обнаружен очередной полковник-миллиардер из МВД
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Archangel3339

ЦитатаПри этом Путин указал, что общая продолжительность жизни в стране растет: с 65,3 лет в 2000 году...

Иркут 69

А чужие ли...? Он вообще то не один десяток лет висел на шее у налогоплательщиков. Народ кормил его,...

Иркут 69

Согласно очередности и выслуге.... 😀А если серьёзно, то чему тут удивляться. Прогнила система насквозь......

лачинов

Приятный бонус добывающим отраслям! Их это не касается. А вот производителей ТНП ждет сюрприз. Обещание...

Danilon

Так их и сейчас полно. Более того, я даже знаю один романтичный край в нашей прекрасной стране, где лютым...