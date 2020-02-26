Аномальные запасы снега осложнят паводок на Алтае

Запасы снега на Алтае в бассейне верхней Оби уже превышают норму в 1,5-3 раза, они перенасыщены водой. Это может осложнить ситуацию во время весеннего половодья, когда снег начнет таять, сообщил в среду начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

«Снегозапасы большие, приточность будет большая, и уровень воды в водных объектах в любом случае будет превышать средние многолетние показатели, а это за собой влечет достижение критических отметок, где-то возможно их превышение», — приводит ТАСС слова Люцигера с совещания по подготовке Алтайского края и Республики Алтай к сезонам паводков и лесных пожаров.

Он добавил, что предварительный прогноз на март дает основания говорить, что запасы снега будут увеличиваться еще в течение трех-четырех недель. Подобного на Алтае наблюдалось около 25 лет, а потому ситуацию можно считать аномальной.

Алтайский край и Республика Алтай относятся к паводкоопасным регионам. Последнее мощное наводнение произошло здесь в 2014 году, когда на вторую волну паводка наложились проливные дожди. Тогда ущерб в двух регионах превысил миллиарды рублей, были разрушены мосты и дороги, пострадали десятки тысяч домов.

Этой зимой в Республике Алтай сильнейшие снегопады началась еще в октябре-ноябре прошлого года. Тогда в ряде муниципальных образований за ночь выпадала 1,5-месячная норма осадков. Дорожные и коммунальные службы не справлялись с расчисткой дорог и улиц.

В Алтайском крае сильные метели и снегопады продолжались на протяжении почти четырех недель с 17 января, в некоторых районах образовавшиеся сугробы создают потенциальную опасность подтопления.