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Путин заявил об оснащении армии «оружием будущего»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские армии и флот уже начали оснащать самым новым вооружением и техникой, в том числе «высокоточными системами», лазерными и гиперзвуковыми комплексами, заявил президент Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте, который состоялся по случаю Дня защитника Отечества.

«Многие из наших вооружений не имеют аналогов в мире. При этом по ряду перспективных образцов — а это фактически оружие будущего — мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», — сказал Путин.

Он добавил, что безопасность России надежно обеспечена в долгосрочной перспективе.

Президент подчеркнул, что страна будет и дальше добиваться, чтобы ее армия и флот «становились все более современными», будет «укреплять потенциал стратегических сил».

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