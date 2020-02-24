Путин заявил об оснащении армии «оружием будущего»

Российские армии и флот уже начали оснащать самым новым вооружением и техникой, в том числе «высокоточными системами», лазерными и гиперзвуковыми комплексами, заявил президент Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте, который состоялся по случаю Дня защитника Отечества.

«Многие из наших вооружений не имеют аналогов в мире. При этом по ряду перспективных образцов — а это фактически оружие будущего — мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», — сказал Путин.

Он добавил, что безопасность России надежно обеспечена в долгосрочной перспективе.

Президент подчеркнул, что страна будет и дальше добиваться, чтобы ее армия и флот «становились все более современными», будет «укреплять потенциал стратегических сил».