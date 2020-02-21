Порошенко сравнил Путина с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин — более опасный для Украины враг, чем эпидемия коронавируса, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко.

«Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию, и традиционно молча пропускает атаки Путина. Путин — куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать», — написал в своем Twitter Порошенко.

Экс-президент Украины также отметил, что цель Путина — «забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу». Для того чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит», — уточнил политик.

Ранее Порошенко назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным во время подписания 12 февраля 2015 года вторых минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе «самой ужасной в своей жизни».