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Путин раздал генеральские звания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин повысил в звании руководителей Росгвардии и МВД, подписав соответствующий указ.  Звание генералов получили 60 сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП и Следственного комитета, документ опубликован на портале правовой информации.

Так, замдиректора Росгвардии Олег Плохой стал генерал-полковником, а глава управления подготовки войск Росгвардии Сергей Михолап — генерал-лейтенантом. Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора, ранее она была полковником.

Начальник главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Соболев стал генерал-лейтенантом полиции. Замглавы МВД Александр Романов получил звание генерал-полковника юстиции.

Звание генерал-лейтенанта полиции получили начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму Олег Ильиных и начальник главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин.

Генерал-лейтенантом полиции стала начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. Генеральские звания получил также ряд других сотрудников силовых ведомств.

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Топ комментариев

Alhazred

Там если и ехали инфицированные в автобусах, то побив камнями стекла в них, эти клоуны резко улучшили...

pepelmetal

Так вот ты какой, єдиний народ

_ASUS__

средневековье прости господи ... или хуже ... мы говорит гиперлупы будем строить ... на воротник токошто

_ASUS__

тебе в церковь всё равно сходить надобно ... такое количество лжи изрекаемое тобою не может не оставить...

~ST~

Вот они патриоты. Россия их взрастила, обучила. А они вот так отплачивают. Коллаборационисты!