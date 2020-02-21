Путин раздал генеральские звания

Президент РФ Владимир Путин повысил в звании руководителей Росгвардии и МВД, подписав соответствующий указ. Звание генералов получили 60 сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП и Следственного комитета, документ опубликован на портале правовой информации.

Так, замдиректора Росгвардии Олег Плохой стал генерал-полковником, а глава управления подготовки войск Росгвардии Сергей Михолап — генерал-лейтенантом. Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора, ранее она была полковником.

Начальник главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Соболев стал генерал-лейтенантом полиции. Замглавы МВД Александр Романов получил звание генерал-полковника юстиции.

Звание генерал-лейтенанта полиции получили начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму Олег Ильиных и начальник главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин.

Генерал-лейтенантом полиции стала начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. Генеральские звания получил также ряд других сотрудников силовых ведомств.