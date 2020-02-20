Цены на золото рекордно подскочили из-за коронавируса

Стоимость золота поднялась выше 1600 долларов за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года на фоне опасения инвесторов из-за коронавируса.

В среду апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 0,4% - до $1610,5 за тройскую унцию. Таким образом, котировки повышаются пятые торги подряд, приводит ТАСС данные торгов.

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Максимально цена поднималась до 1614,4 доллара за тройскую унцию (+0,67%) — на этой отметке стоимость золота находилась в марте 2013 года.

Мартовские контракты на серебро подорожали на 0,6% — до 18,26 доллара за унцию.

Драгоценные металлы дорожают на опасениях инвесторов, что распространение коронавируса окажет существенное негативное влияние на мировую экономику.