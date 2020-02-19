Финляндия ввела отрицательные цены на электроэнергию

Отрицательная цена на электроэнергию впервые зафиксирована в Финляндии из-за мягкой зимы и ветреной погоды, свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.

«Понедельник вошел в историю Финляндии на рынке электроэнергии. Впервые цена на электричество стала отрицательной и составляла минус 20 евроцентов за мегаватт-час», — говорится в сообщении торговой площадки.

Рекордно низкие цены на электричество держались в Финляндии практически всю зиму. Так, в январе мегаватт-час стоил на 17 евро меньше, чем годом ранее. Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток.

Цена для бытовых потребителей также снижается, но из-за налогов, включенных в цену электричества, и различных условий индивидуальных контрактов, уменьшение стоимости не так заметно.

При этом снижение биржевых цен на электроэнергию привело к тому, что многие клиенты перезаключают долгосрочные договоры и заключают соглашения на минимальный срок, рассчитывая получить наиболее выгодные условия.