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Финляндия ввела отрицательные цены на электроэнергию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Nitromethane / CC BY-SA 3.0

Отрицательная цена на электроэнергию впервые зафиксирована в Финляндии из-за мягкой зимы и ветреной погоды, свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.

«Понедельник вошел в историю Финляндии на рынке электроэнергии. Впервые цена на электричество стала отрицательной и составляла минус 20 евроцентов за мегаватт-час», — говорится в сообщении торговой площадки.

Рекордно низкие цены на электричество держались в Финляндии практически всю зиму. Так, в январе мегаватт-час стоил на 17 евро меньше, чем годом ранее. Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток.

Цена для бытовых потребителей также снижается, но из-за налогов, включенных в цену электричества, и различных условий индивидуальных контрактов, уменьшение стоимости не так заметно.

При этом снижение биржевых цен на электроэнергию привело к тому, что многие клиенты перезаключают долгосрочные договоры и заключают соглашения на минимальный срок, рассчитывая получить наиболее выгодные условия.

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Топ комментариев

brr7

А до этого 20 лет никто не замечал?)))

Walet 99

И начнет действовать законопроект с 2021 года или того в перспективе, - это пенсионную реформу и конституцию...

Leonrek

Размещайте. Распространение однополой демократии, должен кто то охранять.

лачинов

Сложная тема. Но поправка логична, а то можно до полного идиотизма докатиться.

Uynachalnica

Всем в ноги кланяться и свечки ставить в храмах! Вот она милость, помнит о народе, пусть и перед поправками...