Суд вынес приговор за растрату строителям космодрома «Восточный»

Железногорский городской суд Красноярского края вынес приговор четырем строителям объектов на космодроме «Восточный». В их числе экс-глава проектов предприятия, бывший инженер-сметчик и экс-директор строительной компании, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы суда.

«Приговор был оглашен в четверг, 13 февраля, в законную силу не вступил. У обвиняемых есть 10 дней на обжалование», — прокомментировала представитель пресс-службы.

Уголовное дело в отношении четырех человек по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная организованной группой, либо в особо крупном размере) передали в суд в январе 2019 года.

На скамье подсудимых оказались бывший замначальника ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Спецстрое России» Сергей Батукаев из Иркутской области, экс-глава проектов предприятия Наталья Буланцева из Волгограда, бывший инженер-сметчик подразделения по строительству космодрома Элиза Кучина и экс-директор компании «Северстрой» Глеб Суховерков из Красноярского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Восточный»: воровство космических масштабов

Следствие установило, что с марта по сентябрь 2015 года обвиняемые составляли фиктивные документы о строительстве объектов на космодроме и закупке материалов. На их счета по поддельным «бумагам» поступило около 21 миллиона рублей, затем они обналичили и похитили деньги.

Чтобы максимально обезопасить себя от утечки информации о фиктивных следках, Батукаев и Буланцева создали на предприятиях круговую поруку — некоторым сотрудникам фактически платили за молчание. Ряд должностных лиц получил хорошие премии — свыше 3,8 миллиона рублей.

Суд назначил Буланцевой наказание в виде пяти лет лишения свободы, Суховеркову — два года 10 месяцев, Батукаеву — год и 9 месяцев. Кучина, получившая два года и 9 месяцев лишения свободы, будет отбывать наказание только после того, как ребенку исполнится 14 лет.