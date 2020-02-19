Украинская разведка обвинила Россию в подготовке нападения

Россия втрое увеличила военный потенциал у границ Украины и через несколько лет будет готова к наступлению, заявил представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий.

«К 2022-2023 годам (российские) ударные группировки будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без мобилизации», — приводит РИА Новости заявление Скибицкого.

По его словам, Москва модернизирует наступательное вооружение и якобы втрое увеличила военный потенциал у границ Украины.

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Отдельно Скибицкий отметил ракетную систему «Сармат», по его мнению, представляющую угрозу не только для Украины, но и для всех европейских стран.

Дальность действия новейшей межконтинентальной баллистической системы «Сармат» составляет 18 тысяч километров. Первые ракеты поступят на вооружение в 2021 году.