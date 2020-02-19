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Украинская разведка обвинила Россию в подготовке нападения

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Россия втрое увеличила военный потенциал у границ Украины и через несколько лет будет готова к наступлению, заявил представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий.

«К 2022-2023 годам (российские) ударные группировки будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без мобилизации», — приводит РИА Новости заявление Скибицкого.

По его словам, Москва модернизирует наступательное вооружение и якобы втрое увеличила военный потенциал у границ Украины.

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Отдельно Скибицкий отметил ракетную систему «Сармат», по его мнению, представляющую угрозу не только для Украины, но и для всех европейских стран.

Дальность действия новейшей межконтинентальной баллистической системы «Сармат» составляет 18 тысяч километров. Первые ракеты поступят на вооружение в 2021 году.

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Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

лачинов

Что Ходор - мошенник это факт. Впрочем справедливости ради надо заметить, что остальные не лучше. Он...

fess768

Блин)) ну хоть бы как то правдоподобнее писали) на кого расчитана эта новость)) она такая ненастоящая,...

Иркут 69

Ну насмешили... ☺️Если ЮКОС по вашему ОПГ, то Роснефть уж точно тянет на ОПС... 👍😁

лачинов

Сложная тема. Но поправка логична, а то можно до полного идиотизма докатиться.

alex.nska

да не смеши)) кто будет платить ты о чём.