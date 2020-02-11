Астрономы поймали повторяющийся загадочный сигнал

Международная команда астрономов впервые обнаружила в космосе мощный радиосигнал, который повторяется на основе регулярного цикла и поступает на Землю каждые 16 дней.

Такие сигналы принято называть Fast radio burst (FRB) — быстрый радиовсплеск. Это чрезвычайно мощные вспышки радиочастотного излучения, которые длятся не более нескольких миллисекунд, пишет Science Alert. Одна такая вспышка испускает энергии больше, чем сотни миллионов Солнц.



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Ранее считалось, что каждая вспышка уникальна и не повторяется, однако аномальный сигнал под названием FRB 180916.J0158+65 следует определенному циклу, который составляет порядка 16 дней. Ученые наблюдают за ним уже более года.

По мнению исследователей, периодичность может объясняться орбитальным периодом некоего объекта — например, черной дыры с массой звезды, на которую воздействует мощный гравитационный объект.

По расчетам астрономов, источник аномального сигнала расположен на окраине спиральной галактики на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли, в «космических яслях», где появляется множество молодых звезд.