НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Астрономы открыли невидимые звезды

Источник:
Sibnet.ru
190 0
Фото: © NASA

Астрономы разглядели первые невидимые звезды с помощью эффекта гравитационного линзирования. Открытие стало возможным в ходе детального наблюдения за звездами нашей Галактики.

Исследователи использовали космический телескоп Gaia, который фиксировал светимость, положение и параметры движения звезд. В 2016 году аппарат заметил, что одна звезда ведет себя очень необычно, быстро и резко меняя яркость, пишет Astronomy & Astrophysics.

Дальнейшее изучение аномалии показало, что дело не в самой звезде, а в невидимом объекте, гравитационно воздействующем на свет, поступающий от звезды. Такой эффект получил название гравитационного линзирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГигантский телескоп заглянет в прошлое Вселенной

Для телескопов такой скрытый объект остается невидимым, однако его сильная гравитация искажает свет расположенной за ним более яркой звезды, выдавая его присутствие. Впервые эффект предсказал Альберт Эйнштейн.

Ученые смогли расшифровать данные — оказалось, что невидимый объект представляет собой двойную звезду из двух красных карликов, которые вращаются вокруг общего центра масс. Система получила имя 2MASS19400112+3007533.

Астрономы указывают, что земля не видят двойную систему, однако благодаря эффекту линзы им удалось определить период вращения системы-невидимки, массы ее компонентов а также форму их орбит.

Еще по теме
Гигантский телескоп заглянет в прошлое Вселенной
Обнаружено предсказанное искривление пространства-времени
Инженеры починили космический аппарат в межзвездном пространстве
Опубликованы самые детальные фото поверхности Солнца
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Рублю предрекли непрерывное падение
•
Приостановлен импорт овощей и фруктов из Китая
•
Автомобильным номерам прибавят цифры
•
WhatsApp отключился на миллионах смартфонов
Подробности
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
Как это работает
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Природные барометры: как животные предсказывают погоду?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жителя Барнаула осудят за порно-ролики с женой
Сибирь 03.02.2020 21:51
Жители Забайкалья скупили трехгодичный запас масок
Сибирь 03.02.2020 19:30
Медведь в Красноярском крае полмесяца играл в избе. ВИДЕО
Сибирь 03.02.2020 17:04
Вирусолог развеял миф о губительности мороза для коронавируса
Сибирь 03.02.2020 17:00
Самое популярное
Петров отказывался сниматься в фильме «Лед 2»
4639
США потребовали от России вернуть Крым
3976
Медики рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом в Сибири
3869
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
3529
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Рублю предрекли непрерывное падение
•
Приостановлен импорт овощей и фруктов из Китая
•
Автомобильным номерам прибавят цифры
•
WhatsApp отключился на миллионах смартфонов
Как это работает
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
•
Природные барометры: как животные предсказывают погоду?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Лама сибирь

интересно а по зарплатам на каком месте ?

Fazar

Ни один не назвал зарплату в России, - все средняя. Пример; - Чубайс получает 1000000 я рубль какая средняя...

great_america

Да зарплаты в России как в бедных отсталых африканских странах.

a-n-atol

не уговаривать надо, а штрафы накладывать такие чтоб не повадно было

Uynachalnica

Это намек на то, что пора ценам вверх?