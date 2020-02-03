Астрономы открыли невидимые звезды

Астрономы разглядели первые невидимые звезды с помощью эффекта гравитационного линзирования. Открытие стало возможным в ходе детального наблюдения за звездами нашей Галактики.

Исследователи использовали космический телескоп Gaia, который фиксировал светимость, положение и параметры движения звезд. В 2016 году аппарат заметил, что одна звезда ведет себя очень необычно, быстро и резко меняя яркость, пишет Astronomy & Astrophysics.

Дальнейшее изучение аномалии показало, что дело не в самой звезде, а в невидимом объекте, гравитационно воздействующем на свет, поступающий от звезды. Такой эффект получил название гравитационного линзирования.



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Для телескопов такой скрытый объект остается невидимым, однако его сильная гравитация искажает свет расположенной за ним более яркой звезды, выдавая его присутствие. Впервые эффект предсказал Альберт Эйнштейн.

Ученые смогли расшифровать данные — оказалось, что невидимый объект представляет собой двойную звезду из двух красных карликов, которые вращаются вокруг общего центра масс. Система получила имя 2MASS19400112+3007533.

Астрономы указывают, что земля не видят двойную систему, однако благодаря эффекту линзы им удалось определить период вращения системы-невидимки, массы ее компонентов а также форму их орбит.