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Гигантский телескоп заглянет в прошлое Вселенной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: N509FZ / CC BY-SA 4.0

Самый большой в мире телескоп под названием FAST заработал в Китае, его диаметр составляет 500 метров. Главной задачей гигантского устройства станет исследование эволюции Вселенной.

Телескоп обошелся китайскому правительству в 170 миллионов долларов, его площадь — как у 30 футбольных полей, а периметр составляет 1,6 километра. Перед вводом в эксплуатацию его испытывали на протяжении трех лет.

В ходе испытаний он открыл около сотни пульсаров, а также зафиксировал несколько сигналов, который потенциально могли бы принадлежать внеземным цивилизациям. К сожалению, дальнейшее изучение показало, что сигналы являются естественными.

За счет огромного размера телескоп способен увидеть объекты на невообразимом расстоянии — когда они были моложе на миллиарды лет. Фактически, это «машина времени» для астрономов, позволяющая изучить «детство» Вселенной.

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