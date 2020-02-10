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Украина отказалась возвращать в Россию посла

Источник:
ТАСС
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Фото: Dima Sergiyenko; Please attribute this image as the work of "DiscoverWithDima." / CC BY-SA 4.0

Украина в настоящее время не рассматривает возможность возвращения своего посла в Россию, говорится в официальном ответе Министерства иностранных дел России.

«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется», — приводит ТАСС сообщение украинского внешнеполитического ведомства.

В ответе украинского ведомства также указано, что «запросов на агреман от российской стороны Министерству иностранных дел Украины не поступало». В случае получения от Москвы ноты с запросом на агреман Киев намерен действовать в соответствии с устоявшейся международной практикой, отметили в МИД.

Ранее министерство сообщало, что Киев согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет в настоящее время, но о каких конкретно странах идет речь, не указывалось. Как отмечается в сегодняшнем заявлении, «министр иностранных дел Украины не вносил на рассмотрение президента Украины представление относительно кандидатуры для назначения своего посла в России».

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва была бы не против вновь обменяться с Украиной послами. По его словам, отметил, что Россия и Украина даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах.

После государственного переворота на Украине в 2014 году Киев отозвал посла в Москве. Россия отозвала посла на Украине в 2016 году. Тем не менее посольства двух стран продолжают работу в обеих столицах.

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