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Капитан Америка вернется в продолжении «Доктора Стрэнджа»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мстители»
Крис Эванс, попрощавшийся с ролью Капитана Америки в финальных «Мстителях», когда его герой состарился и передал щит из вибраниума супергерою по прозвищу Сокол, может вернуться в четвертой фазе киновселнной Marvel.

Как сообщает We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров, Кэп может вернуться в франшизу в «Докторе Стрэндже: В Мультивселенной безумия». Ранее сообщалось, что в продолжении сольника про Верховного мага Земли Стрэндж будет путешествовать по разным вселенным, в которых встретит двойников мстителей.

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Одна из идей как раз заключается в том, чтобы вернуть Стива Роджерса. Версия Стива, которую по данным источников, могут увидеть поклонники, будет родом из мира, где все мстители являются воплощением зла.

Уточняется, что сведения о камео Криса Эванса пока предварительные. Все может измениться до тех пор, пока фильм выйдет на экран. Свою роль может сыграть и то, что режиссер Скотт Дерриксон покинул проект. Кроме того, уже началась доработка уже написанного ранее сценария.

Портал напоминает, что и сам Эванс не спешит возвращаться в киновселенную Marvel. Об этом можно судить по его недавним комментариям. Премьера фильма ожидается еще не скоро – 5 мая 2021 года.

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Archangel3339

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