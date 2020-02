Капитан Америка вернется в продолжении «Доктора Стрэнджа»

Крис Эванс, попрощавшийся с ролью Капитана Америки в финальных «Мстителях», когда его герой состарился и передал щит из вибраниума супергерою по прозвищу Сокол, может вернуться в четвертой фазе киновселнной Marvel.

Как сообщает We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров, Кэп может вернуться в франшизу в «Докторе Стрэндже: В Мультивселенной безумия». Ранее сообщалось, что в продолжении сольника про Верховного мага Земли Стрэндж будет путешествовать по разным вселенным, в которых встретит двойников мстителей.

Одна из идей как раз заключается в том, чтобы вернуть Стива Роджерса. Версия Стива, которую по данным источников, могут увидеть поклонники, будет родом из мира, где все мстители являются воплощением зла.

Уточняется, что сведения о камео Криса Эванса пока предварительные. Все может измениться до тех пор, пока фильм выйдет на экран. Свою роль может сыграть и то, что режиссер Скотт Дерриксон покинул проект. Кроме того, уже началась доработка уже написанного ранее сценария.

Портал напоминает, что и сам Эванс не спешит возвращаться в киновселенную Marvel. Об этом можно судить по его недавним комментариям. Премьера фильма ожидается еще не скоро – 5 мая 2021 года.