Коронавирус оставил геймеров без фестивалей

Крупнейшие игровые фестивали отменяются из-за эпидемии коронавируса в Китае. Так, об отмене традиционного мероприятия сообщили организаторы Taipei Game Show.

Изначально фестиваль должен был состояться с 6 по 9 февраля. Организаторы шоу разослали участникам выставки инструктаж по технике безопасности с подробным описанием проверок на входах, однако в итоге было решено перенести мероприятие.

Представитель организационного комитета признал угрозу коронавируса и опасность массовых скоплений для его распространения. Предположительно, Taipei Game Show состоится летом. Фестиваль является крупнейшим в мире — в прошлом году его посетили 320 тысяч человек.

Ранее компания Blizzard отменила мероприятия по Overwatch в Китае по аналогичным причинам. Кроме этого, в Китае не состоится самый крупный весенний фестиваль League of Legends, организаторы которого также заявили о переносе.