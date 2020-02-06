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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Коронавирус оставил геймеров без фестивалей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Yu-Cheng Hsiao

Крупнейшие игровые фестивали отменяются из-за эпидемии коронавируса в Китае. Так, об отмене традиционного мероприятия сообщили организаторы Taipei Game Show.

Изначально фестиваль должен был состояться с 6 по 9 февраля. Организаторы шоу разослали участникам выставки инструктаж по технике безопасности с подробным описанием проверок на входах, однако в итоге было решено перенести мероприятие.

Представитель организационного комитета признал угрозу коронавируса и опасность массовых скоплений для его распространения. Предположительно, Taipei Game Show состоится летом. Фестиваль является крупнейшим в мире — в прошлом году его посетили 320 тысяч человек.

Ранее компания Blizzard отменила мероприятия по Overwatch в Китае по аналогичным причинам. Кроме этого, в Китае не состоится самый крупный весенний фестиваль League of Legends, организаторы которого также заявили о переносе.

Тема: Распространение китайского вируса
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