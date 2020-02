Секс впервые появится в продолжении The Last of Us

Вторая часть The Last of Us будет содержать сексуальный контент и сцены с обнаженными телами, игра станет первым проектом Naughty Dog с подобным содержанием.

Last of Us Part II получит соответствующий рейтинг агентства ESRB, пишет портал Dualshockers. Ранее в играх Naughty Dog были только «сексуальные темы» и «жестокие сцены», однако обнаженные тела отсутствовали.

Под «сексуальной темой» специалисты рейтингового агентства понимают «упоминания секса или сексуальности», тогда как «сексуальный контент» подразумевает изображение сексуального поведения вместе с обнаженностью героев.

Релиз The Last of Us Part II намечен на 29 мая 2020 года. Изначально предполагалось, что игра выйдет 21 февраля, однако руководитель разработки сиквела The Last of Us Нил Дракманн сообщил фанатам, что функционал проекта потребовал доработки.