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Петров пообещал приятный шок зрителям фильма «Лед 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Александр Петров спрогнозировал реакцию зрителей на фильм «Лед 2», он считает, что зрители будут приятно удивлены сиквелом.

«Он (фильм) становится объемнее, становится интереснее, появляются новые персонажи, очень неожиданные ходы, о которых зритель даже не думает, что так вообще может произойти. Я думаю, что многие будут не то что шокированы, но удивлены и им это понравится», — сказал Петров в эфире «Вечернего Урганта».

Изначально Петров отказывался сниматься в продолжении романтической истории, но, прочитав сценарий, сразу согласился. На смену пришли другие переживания.

«Фильм "Лёд 2" должен быть совсем другим фильмом, с другой энергией. И я сильно переживал на тему того, кто же займет кресло режиссёра», — приводит слова Петрова PR-служба Sony Pictures. Режиссером картины стал Жора Крыжовников, что в конечном счете успокоило актера. 

Спортивная драма «Лед 2» выйдет в прокат 14 февраля, в День всех влюбленных. Фильм продолжит историю хоккеиста Саши и фигуристки Нади. По сюжету, они женятся, и у них рождается дочка. Но неожиданно Надя исчезает из семьи. Саше приходится одному воспитывать малышку, которая унаследовала мамины таланты.

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