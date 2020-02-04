Петров пообещал приятный шок зрителям фильма «Лед 2»

Актер Александр Петров спрогнозировал реакцию зрителей на фильм «Лед 2», он считает, что зрители будут приятно удивлены сиквелом.

«Он (фильм) становится объемнее, становится интереснее, появляются новые персонажи, очень неожиданные ходы, о которых зритель даже не думает, что так вообще может произойти. Я думаю, что многие будут не то что шокированы, но удивлены и им это понравится», — сказал Петров в эфире «Вечернего Урганта».

Изначально Петров отказывался сниматься в продолжении романтической истории, но, прочитав сценарий, сразу согласился. На смену пришли другие переживания.

«Фильм "Лёд 2" должен быть совсем другим фильмом, с другой энергией. И я сильно переживал на тему того, кто же займет кресло режиссёра», — приводит слова Петрова PR-служба Sony Pictures. Режиссером картины стал Жора Крыжовников, что в конечном счете успокоило актера.

Спортивная драма «Лед 2» выйдет в прокат 14 февраля, в День всех влюбленных. Фильм продолжит историю хоккеиста Саши и фигуристки Нади. По сюжету, они женятся, и у них рождается дочка. Но неожиданно Надя исчезает из семьи. Саше приходится одному воспитывать малышку, которая унаследовала мамины таланты.