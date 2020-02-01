Трейлер «Форсажа 9» показал возвращение убитого персонажа

Первый полноценный трейлер «Форсажа 9» появился в Сети 1 февраля, в нем зрителю показали главного злодея, им станет брат Доминика Торетто, а также в девятой части вернется герой, которого раньше считали погибшим.

В трейлере говорится, что на семью Торетто надвигается новая беда, Доминику придется встретиться и разобраться со своим братом, о котором в других фильмах ничего конкретного не говорилось. Помогать персонажу Вина Дизеля будет его старая команда, интересно, что в трейлере засветилось появление героя Хана Сол-О, которого в седьмой части убил Деккард Шоу (Джейсон Стейтем).

Также, судя по трейлеру, брат Торетто пойдет на сотрудничество с Сайфер, которая обещает помочь убить Доминика. Сайфер говорит союзнику, что он всю жизнь стремился быть быстрее, умнее и сильнее своего брата, но убить его не хватит сил.

Фильм «Форсаж 9» выйдет в российский прокат 21 мая.