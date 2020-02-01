НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Трейлер «Форсажа 9» показал возвращение убитого персонажа

Источник:
Sibnet.ru
451 0

Первый полноценный трейлер «Форсажа 9» появился в Сети 1 февраля, в нем зрителю показали главного злодея, им станет брат Доминика Торетто, а также в девятой части вернется герой, которого раньше считали погибшим.

В трейлере говорится, что на семью Торетто надвигается новая беда, Доминику придется встретиться и разобраться со своим братом, о котором в других фильмах ничего конкретного не говорилось. Помогать персонажу Вина Дизеля будет его старая команда, интересно, что в трейлере засветилось появление героя Хана Сол-О, которого в седьмой части убил Деккард Шоу (Джейсон Стейтем).

Также, судя по трейлеру, брат Торетто  пойдет на сотрудничество с Сайфер, которая обещает помочь убить Доминика. Сайфер говорит союзнику, что он всю жизнь стремился быть быстрее, умнее и сильнее своего брата, но убить его не хватит сил.

Фильм «Форсаж 9» выйдет в российский прокат 21 мая.
Еще по теме
От Харли Квинн до Калашникова: что смотреть в кино в феврале
Фильм дня: «Остров проклятых»
Фильм «Кома»: голливудская опера на русской балалайке
Букмекеры спрогнозировали главного победителя «Оскара»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв нового коронавируса резко выросло
•
Великобритания официально покинула Евросоюз
•
Коронавирус 2019-nCoV проник в Россию
•
Горбачев поддержал «общий сбор» Путина
Как это работает
•
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
•
Какое обезболивающее средство лучше
•
Астрологи и экстрасенсы рассказали о развитие коронавируса
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жители Дальнего Востока получат гектар земли за Байкалом
Сибирь 01.02.2020 10:20
Компания S7 раскритиковала план эвакуации россиян из Китая
Сибирь 31.01.2020 23:51
Горячую линию по коронавирусу открыли в Забайкалье
Сибирь 31.01.2020 22:24
Начальника следственного отдела в Новосибирске задержали за взятку
Сибирь 31.01.2020 15:20
Самое популярное
США начали «финальную битву» за Сирию
11177
Начало сериала по роману Лукьяненко поссорило зрителей
9130
Вышла игра Warcraft III: Reforged
8025
Отказ от алкоголя назвали вредным
3746
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв нового коронавируса резко выросло
•
Великобритания официально покинула Евросоюз
•
Коронавирус 2019-nCoV проник в Россию
•
Горбачев поддержал «общий сбор» Путина
Подробности
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
•
Прогноз на февраль: курс доллара отреагировал на вирус
•
Астрологи и экстрасенсы рассказали о развитие коронавируса
•
Записать в первый класс: квест стартует в полночь
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Sibnet.Ru
Топ комментариев

zotamok

Социализм за чужой счёт дал сбой?

corrector

Александр Григорьевич никак не возьмёт в толк что газ не бесплатный, нефть не бесплатная

senik

У украины- Россия во всем виновата, у Беларуси- Россия виновата.

zotamok

Как обычно ТАСС цитирует но источник сибнет Черноморский шельф территория РФ(вместе с Крымом). Кстати,...

kaktus1771

"Хватит кормить Россию" - сказал Кравчук, с тех пор Украина живет в долг.