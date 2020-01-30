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Определились главные соперники России на «Евровидении» 2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео
Жеребьевка, распределяющая страны-участники музыкального конкурса «Евровидение» по полуфиналам, прошла в Роттердаме, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Представитель от России, имя которого пока не известно, выступит в первой половине первого полуфинала «Евровидения» 2020. Главными конкурентами страны станут представители Северной Македонии, Белоруссии, Литвы, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии.

Во второй половине первого полуфинала на сцену выйдут музыканты из Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Украины, Румынии и Бельгии. Первый полуфинал пройдет 12 мая.

Второй полуфинал состоится 14 мая. Там выступят представители Австрии, Польши, Сербии, Чехии, Грузии, Дании, Португалии и еще 11 стран.

Из каждого полуфинала только 10 стран будут участвовать в финале 16 мая, дополняя 6 стран, прошедших предварительную квалификацию. Всего в финале конкурса будет представлено 26 стран.



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