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Минобороны подтвердило перехват США российской колонны в Сирии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны России подтвердило сообщения спецпредставителя Госдепа США Джеймса Джеффри о «перехвате» российской колонны в Сирии. Отмечается, что инцидент произошел больше года назад.

При этом российские военные указали, что инцидент с перехватом в районе сирийского города Манбидж стал наглядным примером эффективного взаимодействия России и США, передает РИА Новости.

«Нам известно, где находятся американские подразделения, а американской стороне, — где действуют российские военнослужащие. Возникающие случаи несогласованных действий в местах соприкосновения оперативно разрешаются по существующим каналам», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что «перехват» произошел около 14 месяцев назад в районе населенного пункта, который на тот момент находился под тройным контролем: так называемой «антитеррористической коалиции», курдских отрядов, а также сирийских правительственных войск.

«Искусственное нагнетание обстановки со стороны отдельных лиц Пентагона вокруг рабочей ситуации при выполнении задач патрулирования не способствует стабилизации обстановки и только мешает военным делать свою работу», — подчеркивается в документе.

Джеффри ранее рассказал журналистам, что в Сирии американские военные на одном из блокпостов перехватили российскую колонну, в которой ехал генерал-майор, пытавшийся въехать в город Манбидж. При этом он подчеркнул, что США и Россия эффективно решают такие вопросы.

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