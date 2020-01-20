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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Работу российских роботов в Сирии показали на видео

Источник:
«Звезда»
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Фото: © пресс-служба Минобороны России

Телеканал «Звезда» показал работу роботехнических комплексов «Скарабей» и «Сфера» в Сирии, которых российские военные используют для поиска опасных предметов и разведки.

На кадрах видно, как военнослужащие спускают «Сферу» в шахты и подземные коммуникации, чтобы дистанционно осмотреть помещение на наличие подозрительных предметов.

«Скарабей» представляет собой платформу на колесах, оснащенную видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Робот управляется по цифровому радиоканалу. С помощью его военнослужащие осматривают труднодоступные участки заминированной территории, такие, как узкие подземные лазы и пространства под автомобилями.

«Сфера» — это устройство, предоставляющее военным обзор на 360 градусов на осматриваемой площади. Оно имеет форму шара и оснащено четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации.

Высокая прочность позволяет устройству выдерживать падения с высоты до пяти метров, а встроенная система позиционирования — автоматически принимать после заброса нужное положение.

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Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

The Ant

Обязательно найдёшь, Григорич!"Евроинтегрируешься" по самую Украину, ога.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.