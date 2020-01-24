Редкую «Волгу» ГАЗ-21 с дизелем выставили на продажу

Владелец продает ГАЗ-21 1965 года выпуска, оснащенную дизельным двигателем, за 5,5 миллиона рублей. Таких машин было выпущено всего 120 штук.

Объявление о продаже опубликовано на «Авто.ру». По словам автора объявления, это редкая Scaldia-Volga 1965 года выпуска, на которой установлен дизельный двигатель марки Rover.

Бельгийская фирма Scaldia-Volga S.A. была создана в 1964 году для мелкосерийной сборки советских легковых автомобилей. «Волги» приходили машинокомплектами, на них устанавливали дизельные двигатели.

Машина отличалась от основной версии располо­жением выхлопной трубы и шильдиком Volga Diesel на крышке багажника.

В советское время дизельная «Волга» попала к директору Богословского алюминиевого комбината Павел Устич. Нынешний продавец отметил, что ему автомобиль достался в плачевном состоянии, и он провел полную реставрацию.

В объявлении указано, что пробег машины — один километр. За дизельную «Волгу» владелец запросил 5,5 миллиона рублей.