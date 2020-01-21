Лесопильни Томской области проверят после гибели 11 человек

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился проверить все лесопильные предприятия региона и условия жизни их временных рабочих после пожара в Асиновском районе, где погибли 11 человек, сообщается на сайте администрации региона.

«Мало того, что люди жили в непредназначенном для этого здании, так еще и на окнах в нем были установлены решетки. Следователи установят причины пожара, виновные в трагедии понесут наказание», — сказал Жвачкин.

Пожар в деревянном строении Асиновского района Томской области случился в ночь на 21 января. В трагедии погибли 11 человек. Из них 10 граждан Узбекистана работали в Асиновском районе в 2019 году на законных основаниях, имея патенты. Одна погибшая — россиянка, личность которой устанавливается. Еще два человека сумели самостоятельно эвакуироваться во время пожара.

Жвачкин поручил главе Асиновского района Николаю Данильчуку срочно предоставить двум спасшимся рабочим временное жилье в местном общежитии. Также дано поручение провести проверку пожарной безопасности, условия труда и проживания работников на подобных предприятиях – всего в Томской области их 378.

Департамент по международным и региональным связям администрации Томской области в ближайшее время свяжется с посольством Республики Узбекистан в России для урегулирования вопросов по транспортировке тел погибших.