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Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Порядка 800 тысяч россиян выйдут на пенсию позже в связи с увеличением пенсионного возраста, сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», — сказал Дроздов в интервью «Российской газете».

Он также отметил рост числа тех, кто уйдет на пенсию досрочно, в частности, за счет многодетных матерей. «С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет — матери троих детей», — сообщил глава ПФР.

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В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию — к 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До 2019 года пенсионный возраст в России составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для постепенного повышения пенсионного возраста предусмотрен длительный переходный период продолжительностью 10 лет.

Адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста в 2019 и в 2020 годах обеспечивает специальная льгота — назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Таким образом, по данным ТАСС, в первом полугодии 2020 года на пенсию выходят женщины, которые родились во втором полугодии 1964 года и которым исполнилось 55,5 лет. Также в этот период на пенсию выходят мужчины, которые родились во втором полугодии 1959 года и которым исполнилось 60,5 лет.

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Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

Danilon

Я уже даже знаю результат голосования ...