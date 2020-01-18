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Россиянам рассказали про будущую пенсию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Средний размер пенсионных выплат к 2022 году повысится до 18 тысяч 290 рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

В соответствии с прогнозом Минэкономразвития, с 2019 по 2022 год рост пенсий в реальном выражении составит 2,5%, 3,2% и 1,3% соответственно, пишет «Российская газета». Средний размер прибавки рассчитывается для средней по стране пенсии — 15 тысяч 466 рублей.

«Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», — отметил Дроздов. После недавней индексации на 6,6% пенсии выросли в среднем на тысячу рублей, однако эта сумма зависит от общего размера выплат.

Дроздов также напомнил о том, что по достижении 80 лет пенсия автоматически дополнительно увеличивается на размер фиксированной выплаты.

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