США оценили российский беспилотный бомбардировщик

Американские СМИ заинтересовались проектом российского дозвукового стратегического беспилотного бомбардировщика.

Информацию о новом самолете недавно озвучил командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылашев. Российские военные рассчитывают получить новинку параллельно с Ту-160М2 и ПАК ДА, пишет Millitary Watch.



Эксперты отмечают, что межконтинентальный беспилотный бомбардировщик станет достаточно универсальным для того чтобы решать практически все задачи, с которыми сталкивается дальняя авиация.

Предположительно, в конструкцию самолета ляжет схема «летающая крыло». «Этот самолет может стать первым в мире беспилотным стратегическим бомбардировщиком», — отмечает специализированное издание.

Впрочем, автор статьи указывает, что в будущем американский бомбардировщик B-21 также может получить беспилотный вариант. Однако российский самолет будет способен интегрировать технологии бомбардировщика ПАК ДА, что сделает его более современным.